إصابة مدنيين بعد سقوط 8 قنابل بالخطأ أثناء تدريب عسكري بكوريا الجنوبية

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا اليوم الخميس إثر سقوط 8 قنابل بالخطأ على منطقة مدنية خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بوشون القريبة من حدود كوريا الشمالية.

وأوضحت وكالة يونهاب أن انفجار القنابل أسفر عن خسائر بشرية وتدمير كنيسة و6 مبانٍ أخرى.

من جهتها، قالت مديرية الإطفاء الكورية الجنوبية إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بالإضافة إلى 3 إصابات طفيفة، مشيرة إلى نزوح عدد من السكان.

بدوره، قال سلاح الجو الكوري الجنوبي في بيان إن 8 قنابل متعددة الأغراض من طراز "إم كيه-82" أُسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة "كيه إف-16" وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد، مبديا أسفه الشديد للحادث الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وتبعد بوشون 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سول وبالقرب من الحدود شديدة التسليح مع كوريا الشمالية.

ولم تُذكر تفاصيل عن نوع القنابل، لكن سلطات مكافحة الحرائق اشتبهت في أن طائرة مقاتلة ربما أخطأت التصويب أثناء التدريبات.

وأكد سلاح الجو أنه شكّل لجنة للتحقيق في الحادث، مشددا على أنه "سيتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار".

وبحسب البيان، فإن المقاتلة كانت تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحية يضم كلا من سلاح الجو والجيش.

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من ناحيتها، أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة اليوم الخميس في بوشون.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري مناورات "درع الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر المناورات المشتركة السنوية بين الحليفين.