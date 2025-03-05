18 قتيلا بهجوم على معسكر بشمال باكستان

أعلنت الشرطة والجيش وخدمات الإنقاذ في باكستان أن 13 مدنيا و5 عسكريين قتلوا في هجمات "انتحارية" استهدفت معسكرا في إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة رويترز -عن مسؤول عسكري- أن التفجيرات وقعت مساء أمس الثلاثاء بعيد الإفطار في بلدة بانو، وتسبب في انهيار سقف مسجد قريب من المعسكر، مشيرا إلى أن الهجوم وقع بينما كانت السوق تعج بالناس.

وذكرت مصادر أمنية وعسكرية أن سيارات ملغمة استخدمت في الهجوم على المعسكر.

من جهته، قال الجيش الباكستاني إن 5 جنود قُتلوا، وأضاف أن 4 انتحاريين كانوا بين 16 مسلحا سقطوا قتلى في الهجوم، مؤكدا مقتل 13 مدنيا.

وأوضحت وكالة الإعلام الباكستانية اليوم الأربعاء إن المهاجمين حاولوا اختراق أمن المعسكر بعد تفجير السيارات الملغمة، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن جماعة تدعى "حافظ غل بهادور" تبنت التفجيرات.

ونقلت الوكالة الفرنسية -عن مصدر في الشرطة- أن البوابة الرئيسية لمعسكر بانو دُمّرت بالكامل، وحاول عدد من المهاجمين بعد ذلك اقتحام الثكنة.

وقال متحدث باسم مستشفى قرب بلدة بانو إن بين القتلى 6 أطفال، مشيرا إلى إصابة 30 شخصا آخرين.

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وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم قائلا إن بلاده لن تسمح أبدا بتحقيق ما وصفها بالأهداف الشريرة لأعداء باكستان.

وتنشط في المنطقة حركة طالبان باكستان التي سبق أن نفذت العديد من الهجمات على الجيش وقوات الأمن، كما شهدت هذه المنطقة هجمات لتنظيم الدولة.