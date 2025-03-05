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مغردون: هل لبّت القمة العربية الطارئة في القاهرة تطلعات الفلسطينيين؟

Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi poses for a picture with leaders as Egypt hosts emergency Arab summit to discuss Palestinian developments, at Egypt's New Administrative Capital in Cairo, March 4, 2025. Egyptian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE.
صورة تذكارية للزعماء العرب في القمة الطارئة بالقاهرة (رويترز)
5/3/2025

تفاعل الجمهور مع مخرجات القمة العربية الطارئة بشأن مناقشة التطورات الخطيرة في فلسطين والتي عقدت يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أكد الزعماء المشاركون رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من القطاع، في ضوء ما وصفوه بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية".

مع صدور بيان القمة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث بدؤوا بتحليل ما ورد في البيان.

وأشار محللون إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ليست موجهة ضد حركة "حماس"، خاصة أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى قضية سلاح الحركة، بل ركزت على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الوضع لمدة 6 أشهر.

وتابعوا بالقول إن القمة تحدثت عن لجنة غير فصائليه تدير الوضع لمدة 6 أشهر، لا ترفضها "حماس"، تليها ترتيبات جديدة توحّد القطاع مع الضفة الغربية، وهو ما لا ترفضه الحركة أيضا، ما دامت النتيجة هي الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار.

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واعتبر المحللون أن "حماس" لن تحتاج إلى اتخاذ موقف رافض، إذ إن المواجهة الحقيقية في هذه الخطة ليست مع الحركة، بل مع "الكيان" الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية.

 

ولاحظ عدة مدونين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أظهرت مستوى عاليًا من الازدراء تجاه الموقف العربي الرسمي منذ عقود، وهو أمر بات واضحًا في تعاملها مع دول المنطقة.

وأكدوا أن القمة الطارئة جاءت لتثبيت حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض التهجير، لكنها في الوقت نفسه فشلت في تقديم دفاع حقيقي عن الفلسطينيين ضد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى تجويع وحصار الشعب الفلسطيني.

وأضاف ناشطون أن العودة إلى طرح حل الدولتين يجب أن يكون مشروطًا بضمان حقيقي لحقوق الفلسطينيين واستقلالهم الكامل، بما في ذلك وقف العدوان المستمر الذي دام أكثر من 75 عامًا.

لكنهم تساءلوا عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل استمرار إسرائيل في الاعتداء على الفلسطينيين.

وأشاروا إلى أن أي محاولة لتجريد الفلسطينيين، وتحديدًا حركة "حماس"، من السلاح دون إجراء مماثل على الجانب الإسرائيلي ستكون محاولة عبثية، مستشهدين بتجاوزات إسرائيل المتكررة في الماضي.

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بينما يرى البعض أن القمة نجحت في التوصل إلى اتفاق عربي شامل على رفض تهجير الفلسطينيين، والموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة.

في المقابل اعتبرها آخرون أنها لم تتجاوز حدود البيانات، ولم تستطع فرض خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويرى كثيرون أن الأوضاع الميدانية تشير إلى الحاجة لتغيير جذري في أسلوب التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية، بما يتجاوز المطالبات التقليدية نحو إجراءات عملية تُجبر الاحتلال على التراجع.

أما دولة الاحتلال الإسرائيلي وردة فعلها على البيان فقد أثار بيان القمة استياء تل أبيب، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا انتقدت فيه البيان الختامي للقمة، وذكرت عبر تدوينة على منصة إكس "إن البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة لم يتناول حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، بل ظل متجذرًا في وجهات نظر عفا عليها الزمن".

واعتبر مغردون أن انزعاج إسرائيل من البيان يعد دليلا على نجاح القمة، التي وصفها بعض رواد منصات التواصل العربية بأنها غير عادية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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