عاجل | وول ستريت جورنال عن أحد زعماء الدروز البارزين في السويداء بسوريا: لا نريد الحرب ولا نريد أن تصبح سوريا طائفية

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل تحاول إقناع الأقلية الدرزية بمساعدتها لدفع دروز سوريا لرفض الحكومة الجديدة

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل قالت إنها ستنفق أكثر من مليار دولار لمساعدة الدروز في الشمال

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يهدف لإبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: الجيش الإسرائيلي استهدف المزيد من المواقع العسكرية بمناطق جديدة في جنوب #سوريا

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل ترى تهديدا متزايدا في محاولات الإسلاميين توحيد سوريا

التفاصيل بعد قليل..