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عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل ترى تهديدا متزايدا في محاولات الإسلاميين توحيد سوريا
5/3/2025
عاجل | وول ستريت جورنال عن أحد زعماء الدروز البارزين في السويداء بسوريا: لا نريد الحرب ولا نريد أن تصبح سوريا طائفية
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل تحاول إقناع الأقلية الدرزية بمساعدتها لدفع دروز سوريا لرفض الحكومة الجديدة
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل قالت إنها ستنفق أكثر من مليار دولار لمساعدة الدروز في الشمال
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يهدف لإبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: الجيش الإسرائيلي استهدف المزيد من المواقع العسكرية بمناطق جديدة في جنوب #سوريا
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: إسرائيل ترى تهديدا متزايدا في محاولات الإسلاميين توحيد سوريا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة