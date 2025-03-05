عاجل | نتنياهو: نملك اليوم قوة الرد بحرب شعواء على كل من يهددنا

عاجل | هليفي: وجهنا ضربات قوية لحزب الله وإيران وأنشأنا منطقة عازلة كبيرة في سوريا وحجمنا الإرهاب

عاجل | هليفي: الحرب لم تنته بعد والنصر هدف لا محيد عنه

عاجل | هليفي: واثق من أن جنود الاحتياط قادرون على المواصلة

عاجل | هليفي: عرفت خلال مسيرتي كم يمكن الاعتماد على قادة الجيش ومهم جدا أن يعلموا هم ذلك

عاجل | هليفي: ننحني للجيش ونحيي جنود الاحتياط وعائلاتهم لكننا نرفع هاماتنا عاليا أمام الأعداء

عاجل | هليفي: تألمنا في السابع من أكتوبر لكننا واصلنا المسير إلى الأمام

عاجل | هليفي: كلنا مخلصون للدولة ولقياداتها وأقدر حرية المبادرة والعمل التي حظيت بها

عاجل | هليفي: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية من باب التعلم مما حصل وليس من أجل توجيه الاتهامات

عاجل | هليفي: تشكيل لجنة تحقيق رسمية أمر ضروري ومطلوب وهو شأن أخلاقي قبل أن يكون قضائيا

عاجل | هليفي: ليس معقولا أن يتم التحقيق في فشل 7 أكتوبر فقط في الجيش والشاباك

عاجل | هليفي: أنهي مهامي اليوم باسم المسؤولية التي سترافقني لآخر أيامي عن الإخفاق يوم السابع من أكتوبر

عاجل | هليفي: كنت أيضا مسؤولا عن خطوات إيجابية وإنجازات كثيرة تحققت خلال السنوات الماضية

إعلان

عاجل | هليفي: ما حصل كان تحت إمرتي وأتحمل اليوم مسؤوليتي إزاء ما حدث في الجيش في السابع من أكتوبر

عاجل | هليفي: حافظنا على الجيش قويا ومتماسكا ولم نتخل عن أي أحد أدى الخدمة العسكرية

عاجل | هليفي: كنت جزءا من الإخفاقات كما كنت أيضا جزءا من الانتصارات التي حققتها بلادنا

عاجل | كاتس: لن نسمح لحماس بحكم غزة وسنتيح الفرصة لسكانها للهجرة الطوعية كما جاء في خطة ترامب

عاجل | كاتس: علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي

عاجل | كاتس: وظيفتنا الآن مواصلة المهمة التي بدأت وهي إخضاع أعدائنا وتحقيق النصر

عاجل | كاتس لهليفي: بفضلك تحقق النهوض بعد فشل السابع من أكتوبر

عاجل | كاتس لزامير: أنت مناسب للوضع الحالي ومتأكد أنك القائد الأمثل للمرحلة الراهنة

عاجل | كاتس: هناك واجب كبير على عاتق رئيس الأركان خاصة في هذا الوقت الذي نعمل فيه على 7 جبهات

عاجل | كاتس: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل وأمنها من خلال رفع قدراتها برا وجوا وبحرا

عاجل | نتنياهو: مصممون على إحراز الحسم وتحقيق النصر المطلق

عاجل | نتنياهو: نرفع من وتيرة الصناعات العسكرية المحلية ما سيخفف الضغط علينا في الحصول على السلاح من الخارج

عاجل | نتنياهو: منذ أكثر من عقد عملنا سويا مع إيال زامير وقد حان عهده الآن رئيسا للأركان

عاجل | نتنياهو: نحارب على 7 جبهات ونتائج المعارك ستكون لها أهمية كبرى لأجيال مقبلة

عاجل | نتنياهو: هناك جيوش قليلة في العالم لديها القدرة على المواجهة على جبهات عدة

عاجل | نتنياهو: شكرا لرئيس الأركان هرتسي هليفي على دوره في تجنيد قواتنا للنهوض بعد 7 أكتوبر

عاجل | نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

عاجل | نتنياهو: أعدنا الكثير من المختطفين وملتزمون بإعادتهم جميعا

عاجل | نتنياهو: هاليفي قام بعمل جيد في مواجهة العدو خلال مدة طويلة

إعلان

عاجل | نتنياهو: نملك اليوم قوة الرد بحرب شعواء على كل من يهددنا

عاجل | نتنياهو: نحن في بلدنا ونواجه القتلة وسنعيد المختطفين إلى الوطن

عاجل | نتنياهو: أعدنا السيطرة على مقدرات مصيرنا وأعداؤنا لم يعد بإمكانهم مهاجمتنا

عاجل | نتنياهو: العمل المشترك لهاليفي وزامير أسهم كثيرا في أمن إسرائيل

عاجل | نتنياهو: الجيش والسلك الدبلوماسي يقومان بعمل رائع

التفاصيل بعد قليل..