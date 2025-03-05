عاجل | زيلينسكي: نريد مستقبلا آمنا لشعبنا لا وقفا مؤقتا لإطلاق النار
5/3/2025-|آخر تحديث: 5/3/202504:51 م (توقيت مكة)
عاجل | زيلينسكي: أجريت اتصالا مع المستشار الألماني بشأن عدد من القضايا ورؤيتنا لبنية الأمن المستقبلية
عاجل | زيلينسكي: نريد مستقبلا آمنا لشعبنا لا وقفا مؤقتا لإطلاق النار بل نهاية للحرب ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع واشنطن
عاجل | زيلينسكي: تحقيق سلام دائم في أوكرانيا هدف يمكن تحقيقه
عاجل | المتحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس تحدث هاتفيا مع زيلينسكي واتفقا على الدور القيادي لترامب في المحادثات
المصدر : الجزيرة