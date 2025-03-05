عاجل | زيلينسكي: أجريت اتصالا مع المستشار الألماني بشأن عدد من القضايا ورؤيتنا لبنية الأمن المستقبلية

عاجل | زيلينسكي: نريد مستقبلا آمنا لشعبنا لا وقفا مؤقتا لإطلاق النار بل نهاية للحرب ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع واشنطن

عاجل | زيلينسكي: تحقيق سلام دائم في أوكرانيا هدف يمكن تحقيقه

عاجل | المتحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس تحدث هاتفيا مع زيلينسكي واتفقا على الدور القيادي لترامب في المحادثات