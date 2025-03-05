عاجل | بيان ثلاثي أوروبي: نؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن
5/3/2025-|آخر تحديث: 5/3/202506:50 م (توقيت مكة)
بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا:
- نؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
- من الضروري ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- نحث الأطراف على الانخراط في التفاوض على المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
- نرحب بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي لتمديد وقف إطلاق النار.
- نعرب عن قلقنا العميق إزاء إعلان حكومة إسرائيل وقف دخول السلع والإمدادات إلى غزة.
- ندعو إسرائيل لضمان دخول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى سكان غزة.
- المعدات الطبية وأدوات الإيواء الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة تواجه قيودا.
- وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
- يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار وألا تستخدم أداة سياسية.
- نؤكد على ضرورة السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم.
المصدر : الجزيرة