واشنطن: باكستان تعتقل قياديا كبيرا في تنظيم الدولة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن باكستان اعتقلت مؤخرا أحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية بناء على معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لضلوعه في تفجير استهدف القوات الأميركية أثناء انسحابها من أفغانستان.

وقال أحد المسؤولين للموقع إن المعتقل هو محمد شريف الله أحد قادة فرع تنظيم الدولة في أفغانستان وباكستان، مضيفا أن إسلام آباد ستسلمه للولايات المتحدة.

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأميركية وجهت اتهامات إلى المشتبه به، مشيرة إلى أنه وُضع على متن رحلة للولايات المتحدة لمحاكمته.

كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن شريف الله اعترف بلعبه دورا في التفجير.

وأسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة في حينها عن مقتل 13 عسكريا أميركيا ونحو 170 أفغانيا.

وفي خطابه ألقاه في الكونغرس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال مشتبه به في التفجير الذي استهدف القوات الأميركية بمطار كابل خلال انسحابها من أفغانستان في أغسطس/آب عام 2021.

وقال ترامب إن الشخص المسؤول عما وصفها بالفظاعة في طريقه إلى الولايات المتحدة، لمواجهة العدالة الأميركية السريعة والحاسمة، بحسب تعبيره.

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ووفقا للبيت الأبيض، فإن شريف الله يشتبه في أنه كان العقل المدبر لهجوم مطار كابل.

وفي ردود الأفعال، عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم عن شكره للرئيس الأميركي لتقديره لدور باكستان ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان.