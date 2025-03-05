رئيس بنما يتهم ترامب بالكذب بشأن استعادة السيطرة على القناة

اتهم رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكذب بعد تصريحات الأخير أمام الكونغرس، والتي زعم فيها أن إدارته تعمل على "استعادة السيطرة على قناة بنما".

وأكد مولينو أن بنما تملك سيطرة كاملة على القناة، وأن عملياتها لا تخضع لأي نفوذ أجنبي، رافضا أي محاولة أميركية للتدخل في سيادتها الوطنية.

ورد مولينو بشدة على تصريحات ترامب، في منشور على منصة "إكس"، قائلا "مرة أخرى، الرئيس ترامب يكذب. لسنا بصدد إعادة قناة بنما، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في أي محادثات ثنائية".

وأضاف أن التعاون بين حكومتي بنما والولايات المتحدة يستند إلى تفاهمات واضحة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا علاقة له بأي محاولة أميركية للسيطرة على القناة.

صفقة استحواذ أميركية؟

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب صفقة تجارية أعلنتها شركة "سي كيه هوتشن" الصينية، والتي وافقت على بيع موانئها في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية تقوده شركة "بلاك روك" لإدارة الاستثمارات، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليار دولار.

ورغم أن ترامب صور هذه الصفقة على أنها خطوة لاستعادة النفوذ الأميركي في القناة، فإن حكومة بنما شددت على أن الصفقة تجارية بحتة، ولا علاقة لها بالسيادة على الممر المائي الإستراتيجي.

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كما أكد مولينو أن سيادة بنما على القناة غير قابلة للنقاش، وأن بلاده لن تسمح لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتأثير على إدارتها.

وشدد على أن العلاقات بين بنما وواشنطن يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل، وليس إلى محاولات فرض الهيمنة.

من جهته، نفى فرانك سيكست، المدير الإداري لشركة "سي كيه هوتشن"، أن تكون الصفقة مع بلاك روك نتيجة لضغوط سياسية، مؤكدا أنها تمت بناءً على اعتبارات تجارية بحتة، وأن العديد من الشركات قدمت عروضا للاستحواذ على الموانئ في إطار عملية بيع تنافسية وسريعة.

ومنذ توليه منصبه، أبدى ترامب مخاوف متكررة بشأن ما أسماه "النفوذ الصيني المتزايد" على قناة بنما، مشيرا إلى أن الصين تسيطر بشكل غير مباشر على عمليات الممر المائي من خلال استثماراتها في الموانئ والمشاريع اللوجستية.

وكانت إدارته قد ضغطت على حكومة بنما لإعادة النظر في علاقتها مع الشركات الصينية، لكن بنما نفت مرارا أي تدخل صيني في تشغيل القناة.

وتعد قناة بنما واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبرها 5% من إجمالي التجارة العالمية و40% من شحنات الحاويات الأميركية، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية كبرى لكل من الولايات المتحدة والصين.