دول أوروبية ترفض أي دور لحماس في غزة مستقبلا

شددت دول أوروبية عدة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يجب ألا تؤدي أي دور في قطاع غزة مستقبلا، بموجب الخطة التي قدّمها القادة العرب.

وقال القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك جاي دارماد هيكاري للصحفيين، في بيان باسم فرنسا والدانمارك واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة "نحن واضحون من ناحية أن الخطة المستقبلية يجب ألا تعطي أي دور لحماس، ويجب أن تضمن أمن إسرائيل ويجب ألا تهجر الفلسطينيين من غزة".

وأضاف أن الخطة "يجب أن تدعم وحدة الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية".

وتابع القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن عُقد لمناقشة هذه المسألة الأربعاء "نرحب بالجهود الإقليمية الهادفة إلى التوحد حول خطة واحدة للمرحلة المقبلة في غزة، ونحن مستعدون لدعم وتطوير هذه الأفكار".

وحثت فرنسا والدول الأربع إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية "غير المشروطة" إلى غزة، مذكرة بأن الأمر "غير قابل للتفاوض".

واعتمد القادة العرب، الثلاثاء، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية إليه، كبديل من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اقترح السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

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ودعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة، إلى توحيد الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، قرارا بتعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط خلاف مع حركة حماس بشأن كيفية مواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، بعد 15 شهرا من حرب إسرائيلية مدمرة على القطاع.