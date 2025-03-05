ترودو: ترامب يريد انهيار الاقتصاد الكندي لتسهيل عملية الضم

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده بأنها "شيء غبي للغاية".

كما اتهم ترودو -الذي سيتنحى هذا الأسبوع- ترامب بالرغبة في تدمير الاقتصاد الكندي، لجعل عملية ضم كندا إلى الولايات المتحدة أكثر سهولة.

وفي حديثه بعد ساعات من شن ترامب حربا تجارية على المكسيك وكندا أعلن ترودو فرض رسوم جمركية فورية 25% على واردات أميركية قيمتها 30 مليار دولار كندي، وقال إنه إذا لزم الأمر فستستهدف كندا واردات أخرى قيمتها 125 مليار دولار كندي في غضون 21 يوما.

وقال ترودو لصحفيين "لا يوجد مبرر أو حاجة على الإطلاق لهذه الرسوم الجمركية"، مضيفا أن كندا ستتحدى التدابير الأميركية في منظمة التجارة العالمية ومن خلال اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واتهم ترامب كندا بعدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة والمواد الكيميائية التي تدخل في تركيبها إلى الولايات المتحدة، وهي الحجة التي وصفها ترودو بأنها "زائفة وغير مبررة تماما".

الرسوم الجمركية

من جهته، صرح زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بواليفير بأن ترامب طعن أفضل صديق للولايات المتحدة في الظهر.

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جاء ذلك في تصريح أمس الثلاثاء انتقد فيه بواليفير بشدة الرئيس الأميركي الذي أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على كندا.

وقال بواليفير "رسالتي للرئيس هي أن كندا سترد بقوة"، مضيفا "سندافع عن شعبنا واقتصادنا، وسنضع كندا في المقام الأول".

وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر الجانبين، وأن الشعب الأميركي بدأ بدفع الثمن مع تراجع سوق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين.

وذكر بواليفير أن العديد من العمال في الولايات المتحدة سيفقدون وظائفهم بسبب انخفاض القدرة على الوصول إلى المواد الخام الكندية التي تشتريها واشنطن بأسعار سخيفة.

علاقات متدهورة

وتدهورت علاقات ترودو مع ترامب -والتي لم تكن دافئة أبدا- في الأشهر القليلة الماضية بعد أن قال الرئيس الأميركي مرارا إن كندا ستصبح الولاية الأميركية الـ51، وأشار ساخرا إلى ترودو باعتباره "حاكمها" وليس رئيس الوزراء.

ويقول ترامب إنه مستاء من اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي وقعها في ولايته الأولى.

وقلل ترودو من أهمية فكرة فتح المحادثات قبل المراجعة المقرر إجراؤها في عام 2026.

ويقول خبراء الاقتصاد إن كندا -التي ترسل 75% من جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة- سوف تنزلق إلى الركود ما لم تُرفع الرسوم الجمركية سريعا.

وقال ترودو إن الأميركيين سوف يعانون أيضا، نظرا لمدى ارتباط اقتصاد البلدين، وأشار إلى افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال في أواخر يناير/كانون الثاني، والتي قالت إن ترامب سوف يشعل "أغبى حرب تجارية في التاريخ" إذا مضى قدما في فرض الرسوم الجمركية.