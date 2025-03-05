الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية متطورة بأجواء الحديدة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء الثلاثاء إسقاط مسيرة أميركية من طراز "إم كيو – 9" أثناء قيامها بمهام وصفتها بالعدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن. في حين اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بفقدان الاتصال بالمسيرة، مؤكدة أنها "تتابع الحادث".

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -عبر حسابه في موقع إكس- إن دفاعاتهم الجوية أسقطت مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9″، مشيرا إلى أن هذه الطائرة هي الـ15 التي يتم إسقاطها منذ بداية ما أسماها "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

في المقابل، قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إن القوات الجوية الأميركية فقدت الاتصال بمسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" فوق البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي للجزيرة أن فقدان الاتصال بالمسيرة الأميركية فوق البحر الأحمر كان الاثنين الماضي.

وذكر المسؤول أن حادثة فقدان المسيرة تُقيم الآن لتحديد الأسباب والإجراءات الآتية.

كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالبنتاغون أن الجيش الأميركي "فقد الاتصال بطائرة إم كيو-9 فوق البحر الأحمر ويتابع الحادث بشكل نشط لتحديد السبب والإجراءات اللاحقة".

يشار إلى أن الحوثيين باشروا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة "تضامنا مع غزة"، وفقا لبيانات الجماعة.

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وردا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة باستهداف مسيرات ومدمرات أميركية بالبحر الأحمر، وبإعلانها اعتبار السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وبتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.