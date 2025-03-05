الاحتلال يهدم منازل في الضفة والمقاومة تستهدف قواته جنوبي جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منازل لأسيرين وشهيد في الضفة الغربية، كما نفذت مداهمات واعتقالات في عدة بلدات، وتصدى لها مقاومون في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وهدم الاحتلال منزل الأسير هايل ضيف الله (58 عاما) في بلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل ضيف الله، ثم قامت جرافاتها العسكرية بهدمه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين الذين حاولوا توثيق الهدم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ويتهم الاحتلال الأسير ضيف الله بتنفيذ عملية دهس بصهريج غاز قرب مستوطنة جفعات أساف شرق رام الله العام الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

تغطية صحفية: جرافات الاحتلال تهدم منزل الأسير الجريح هايل ضيف الله في رافات شمال غرب القدس المحتلة، وهو مـنـ فــذ عـمــ ـلية الدهــ ـس قرب مستوطنة "جفعات أساف" قبل أشهر.#فلسطين pic.twitter.com/l0oMk7D8g5 — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) March 5, 2025

نسف منزلين بالخليل

ونسفت قوات الاحتلال أيضا منزلي الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

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واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدينة صباح اليوم، وحاصرت المنزلين، وأجبرت سكانهما على المغادرة قبل أن تقوم بزرع متفجرات في الجدران الداخلية للمنزلين وتفجيرهما.

لحظة تفجير الاحتلال مسكن الأسير أحمد الهيموني بمدينة الخليل أحد منفذي عملية #تل_أبيب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YYRsOf0EMf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2025

وكان الشهيد مسك والأسير الهيموني قد نفذا عملية إطلاق نار في تل أبيب في الأول من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وفي الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم 17 منزلا إضافيا في مخيم نور شمس شرق طولكرم خلال العدوان المتواصل عليه لليوم الـ25 على التوالي.

#شاهد| لحظة إلقاء قنبلة محلية الصنع تجاه آلية لجيش الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين pic.twitter.com/uNxraPdIc9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 5, 2025

اقتحام بلدة يعبد

وفي سياق العمليات العسكرية الواسعة شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن مقاومين في البلدة ألقوا قنبلة محلية الصنع تجاه القوات المقتحمة.

من جانبها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عبر تليغرام "تمكن مقاتلونا في سرية يعبد من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا في خط سير التعزيزات العسكرية المقتحمة للبلدة محققين إصابات مؤكدة".

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية برقة شمال غربي نابلس.

وتشن قوات الاحتلال هجوما واسعا على محافظات شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتهجير عشرات الآلاف من مخيمات وبلدات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل بعد دهم منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.