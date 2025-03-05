أمير قطر: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس الاستقرار والسلام

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، بعد مشاركته في القمة العربية غير العادية في القاهرة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي أساس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أمير دولة قطر -في منشور على منصة إكس- "شاركت بالقمة العربية غير العادية بالقاهرة، وتداولنا آخر مستجدات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما عبر عن "تطلع بلاده لتضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق الجماعي مع جميع الأشقاء العرب لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية".

يشار إلى أن القمة العربية الطارئة اختتمت مساء الثلاثاء في القاهرة باعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة، وتأكيد الزعماء المشاركين فيها على رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.