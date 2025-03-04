شهيد في غزة وإغلاق المعابر ينذر بكارثة إنسانية

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية متفاقمة بسبب إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، بأن الشهيد كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده شرق المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أصيب فلسطيني هناك حسبما أعلن جيش الاحتلال كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف صوب منازل الفلسطينيين في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 48 ألفا و397 شهيدا، و111 ألفا و824 مصابا.

كارثة إنسانية

على الصعيد الإنساني حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من أن إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن استمرار إغلاق المعبر يعمق أزمة المجاعة مع شح الإمدادات وانعدام البدائل، مؤكدا أن استمرار استخدام التجويع كأداة حرب هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

كما نبه المكتب إلى أن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت. كذلك يفاقم أزمة الوقود مما يؤدي إلى توقف المستشفيات، ويعطل انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض.

من جهته، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.

وردا على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لها، قال دوجاريك -خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين "لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض، رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقا أكثر حرية ومباشرا للمساعدات، ولم نشهد أيا من أعمال النهب".