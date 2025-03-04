مجموعة "أصدقاء صهيون" تسعى لدفع ترامب لضم الضفة

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن مجموعة مؤثرة من المسيحيين الأميركيين تسمى "أصدقاء صهيون" تسعى لدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

وأوضحت الشبكة أن هذه المجموعة أكدت علنا حق الشعب اليهودي في الضفة الغربية باعتبارها القلب التوراتي لإسرائيل.

وتضم منظمة "أصدقاء صهيون" نحو 30 مليون عضو.

ونقلت فوكس نيوز عن مؤسس المنظمة مايك إيفانز قوله إن الإنجيليين منحوا ترامب الرئاسة، وإنه سيدعم موقفهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن إدارته ستصدر إعلانا بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

وسلّط بحث مشروع القانون الإسرائيلي لشرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس الضوءَ على خطط الاحتلال المتواصلة لتفكيك الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية.