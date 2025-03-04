توافق إسرائيلي أميركي لاستعادة جميع الأسرى وإنهاء حكم حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "اتفق مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث على وجوب إعادة جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة".

وأضاف كاتس على منصة إكس أنه أجرى محادثة وصفها بالعظيمة مع نظيره الأميركي شكره فيها على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب في تسريع المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه تم التوافق خلال المحادثة على أن إيران "تظل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي وسنعمل معا لمنعها من الحصول على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان السبت الماضي إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ.

الثانية خلال شهر

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.

وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن نفسه من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.

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وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.

وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.