ترامب يهدد الكليات التي تسمح بالاحتجاجات بوقف التمويل والطلاب بإجراءات صارمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء وقف كل التمويل الاتحادي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات "غير القانونية" وتوعد من وصفهم بالمحرضين بمواجهة السجن أو الترحيل إلى البلد الذي أتوا منه.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه "سيتم فصل الطلاب الأميركيين بشكل نهائي أو اعتقالهم، بحسب طبيعة الجُرم المرتكب".

وكان ترامب قد أصدر، أمرا تنفيذيا، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لمكافحة ما يسمى بـ"معاداة السامية"، وتعهد بترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علنا في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء الأمر التنفيذي بالأساس مستهدفا الحراك الطلابي المناوئ لإسرائيل، في توسع عن الأمر السابق حول استهداف "معاداة السامية"، والذي صدر في عام 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

ويحدد أمر ترامب الأخير خطة فدرالية لقمع ما وصفته الإدارة بـ"حملة الترهيب والتخريب والعنف" لدعم حركة حماس بجميع أنحاء أميركا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الإجراءات الواردة في الأمر توجيه وزير العدل "لمقاضاة التهديدات الإرهابية والحرق العمد والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"، إلى جانب ترحيل "الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة" لغزة.

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وأضاف ترامب "سنجدكم، وسنرحلكم"، كما تعهد "بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات".