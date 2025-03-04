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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب

4/3/2025-|آخر تحديث: 4/3/202501:54 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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