ساندرز يهاجم حكومة نتنياهو: تجويع الأطفال جريمة حرب

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن ما وصفها بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة أوقفت كل المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف ساندرز الذي لديه مواقف معارضة لسياسات واشنطن وتل أبيب العنصرية حيال الفلسطينيين، أن تجويع الأطفال جريمة حرب.

كما أكد في تغريدة على منصة "إكس"، أن قادة الأمم المتحدة قالوا إن القانون الإنساني الدولي واضح بوجوب السماح بوصول المساعدات لغزة، وقال "نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

Netanyahu’s extremist government has halted ALL humanitarian aid into Gaza.

Starving children is a war crime.

UN leaders said: "International humanitarian law is clear: we must be allowed access to deliver vital lifesaving aid. We need to get aid in and the hostages out.”

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 4, 2025