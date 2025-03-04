إسرائيل تغتال أكبر قيادي بحزب الله منذ وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تصفية القيادي في حزب الله اللبناني خضر سعيد هاشم في ضربة جوية بمنطقة قانا جنوبي لبنان، في حين وصفها الإعلام الإسرائيلي بأكبر عملية اغتيال منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن سلاح الجو نفذ الغارة في وقت سابق من اليوم وتمكن من قتل هاشم الذي وصفه بأنه قائد الوحدة البحرية في قوة الرضوان بحزب الله.

وأضاف البيان أن هاشم قام بدور كبير في "عمليات التهريب البحرية"، وكان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن خضر هاشم هو أكبر قيادي في حزب الله تغتاله إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

🚨 عاجل ⚡️‼️ اغتيال مسؤول كبير في حزب الله بقصف سيارته في منطقة صور بجنوب لبنان pic.twitter.com/QUYrTFjfu4 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 4, 2025

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة رشكنانيه.

ولم يصدر عن حزب الله على الفور تأكيد رسمي أو نفي للرواية الإسرائيلية بشأن اغتيال قيادي في صفوفه.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بعد المواجهة العسكرية التي بدأت بقصف متبادل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطورت إلى حرب واسعة على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت إجمالا عن أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح.

إعلان

وتمسكت إسرائيل باحتلال 5 مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق الذي ينص على انسحاب قواتها.