روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط مسيّرات

تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة، في وقت لا يزال النزاع بين البلدين مستمرا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيّرتين أخريين فوق أراضي مقاطعة سامارا، ومسيّرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأستراخان.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما بـ97 مسيّرة على البلاد خلال الليل، وأسقطت الدفاعات الأوكرانية 65 منها، في حين لم تصل 32 طائرة إلى أهدافها بسبب ما يعتقد أنها إجراءات إلكترونية مضادة.

وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بإصابة 4 أشخاص في هجوم شنته مساء أمس الاثنين طائرة مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الخدمة رجال إطفاء يحاولون السيطرة على حرائق عدة.

كما تعرضت مدينة سومي الواقعة شمال شرقي البلاد لضربات عدة صباح اليوم الثلاثاء، وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن الضربات تسببت في إشعال حريق داخل مستشفى للأطفال في سومي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.