جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم وإدارة الخدمات العامة الأميركية عن بدء مراجعة للعقود والمنح الاتحادية لجامعة كولومبيا بسبب اتهامات بمعاداة السامية تقول الحكومة إن المؤسسة التعليمية تقاعست عن التعامل معها.

ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تصاعد في "معاداة السامية" ورهاب الإسلام والتحيز ضد العرب منذ بداية الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بتهم "التآمر".. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين list 2 of 2 الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهم end of list

وذكرت وزارة العدل الأميركية قبل شهر أنها شكلت فريق عمل لمكافحة معاداة السامية. وأعلنت وزارتا الصحة والتعليم وإدارة الخدمات العامة عن المراجعة بشكل مشترك في بيان أمس الاثنين.

وجاء في البيان المشترك أن "فريق العمل المعني بالتصدي لمعاداة السامية التابع للحكومة الاتحادية يدرس إصدار أوامر وقف سريان عقود بقيمة 51.4 مليون دولار بين جامعة كولومبيا والحكومة الاتحادية".

ووفقا للبيان، سيجري فريق العمل أيضا مراجعة شاملة لالتزامات المنح الاتحادية المقدمة لجامعة كولومبيا والتي تزيد على 5 مليارات دولار.

وقالت الجامعة إنها تراجع الإعلان الذي أصدرته الوكالات الأميركية. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها بذلت جهودا لمعالجة معاداة السامية.

إعلان

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا لمكافحة معاداة السامية، وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات جامعية طالب فيها المتظاهرون بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.