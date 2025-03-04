بوتين يعرض الوساطة بين أميركا وإيران

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -اليوم الثلاثاء- إن روسيا مستعدة لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي "للمشكلة النووية" الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية -التي تديرها الدولة- عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين إيران والولايات المتحدة في محادثات تتعلق بالأسلحة النووية.

كما قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن روسيا عرضت أن تكون وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه لم يُطلب من موسكو القيام بهذا الدور.

بدورها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن عدة قضايا منها البرنامج النووي لطهران، ودعمها لجماعات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، إن المحادثات الروسية الأميركية في العاصمة السعودية الرياض تناولت الوضع في إيران.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة بشأن هذه القضية.