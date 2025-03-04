بعد توقف الدعم الأميركي.. نائب أوكراني يتقدم رسميا لعزل زيلينسكي

قال النائب الأوكراني المعارض أليكسندر دوبينسكي إنه تقدم بطلب رسمي لرئيس البرلمان لبدء إجراءات عزل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وأضاف دوبينسكي أنه يطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للنظر في إمكانية إنشاء لجنة خاصة للتحقيق مع الرئيس.

وبرر النائب المعارض طلب العزل بما اعتبره فشلا دبلوماسيا لزيلينسكي في البيت الأبيض، مما أدى إلى خسارة البلاد الدعم الأميركي غير المشروط.

وحذر دوبينسكي من أن قيادة البرلمان ستبذل كل ما في وسعها لتجاهل طلبه خشية طرح القضية للتصويت.

تهديد أميركي

ومساء الاثنين، قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي والحليف المخلص لترامب إن "أولويات الرئيس الأوكراني كانت في غير محلها، حيث تصرف بطريقة تنم عن عدم امتنان في المكتب البيضاوي".

وأضاف جونسون "آمل وأدعو، بصراحة، أن يعود الرئيس زيلينسكي إلى رشده، وأن يعتذر عن سلوكه ويعود إلى طاولة المفاوضات بامتنان، أو أن يتولى شخص آخر قيادة البلاد للقيام بذلك، وأعني بذلك أن الأمر متروك للأوكرانيين ليقرروا بشأنه".

وأردف قائلا "الوقت ليس في صالح زيلينسكي كما أن صبر الشعب الأميركي ليس بلا حدود".

إعلان

كما انتقد الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني بعد تصريحاته بأن نهاية الحرب مع روسيا لا تزال بعيدة للغاية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به "هذا هو أسوأ تصريح كان يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأميركا لن تتحمله لفترة أطول".

وتابع "هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما يحظى بدعم أميركا وأوروبا".

ومن جانبه قال زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأحد "أعتقد أن الحرب ستستمر لبعض الوقت، كما أعتقد أن علاقتنا مع الولايات المتحدة ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية" في إشارة لدعم واشنطن لبلاده خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

وبدوره، قال جي دي فانس نائب ترامب إن إدارة الرئيس ستتحدث إلى الرئيس الأوكراني إذا قدم اقتراحا جادا حول كيفية مشاركته في عملية السلام الهادفة لإنهاء الحرب في بلاده.

وأضاف -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- أن منح ميزة اقتصادية للولايات المتحدة في أوكرانيا يعتبر أفضل طريقة لحصول كييف على ضمان أمني، وفق تعبيره.

تجميد المساعدات

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس قررت وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وأوضح المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن قرار إدارة ترامب يهدد قدرة كييف على القتال في لحظة حاسمة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول في الكونغرس قوله إن البيت الأبيض يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا للنظر في تعليق الشحنات لأوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأميركية.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض أن واشنطن ستوقف الدعم لأوكرانيا وستراجعه لضمان إسهامها في حل للصراع.

وكان موقع بلومبيرغ الأميركي نقل عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لكييف بما فيها الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في مناطق العبور في بولندا.

إعلان

وقال المسؤول بالبنتاغون -لبلومبيرغ- إنه تم وقف المساعدات لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة أوكرانيا يظهرون حسن نية بالسلام.