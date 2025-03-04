الصين تحذر من "إجراءات مضادة" وكندا تفرض رسوما ردا على قرار ترامب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20%، وفي حين حذرت بكين من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة"، تعهدت كندا بفرض رسوم جديدة على الواردات الأميركية ردا على قرار واشنطن.

ويقول ترامب إنّه يريد استخدام هذه الأموال لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي، والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المكلّفين الأميركيين، وفرض "الاحترام" على شركاء الولايات المتحدة.

ويتّهم ترامب بكين بالتراخي في مكافحة الاتجار بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية بالغة الخطورة، إذ تقول واشنطن إنّها مسؤولة عن وفاة 75 ألف أميركي سنويا.

وردا على الخطوة الأميركية، حذرت بكين من أنها ستتخذ "إجراءات مضادّة"، وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

وقالت الوزارة الصينية في بيان إن الولايات المتحدة "حوّلت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.

ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى "سحب" إجراءاتها الجمركية الأحادية الجانب "غير المعقولة والتي لا أساس لها من الصحة والضارة بالآخرين".

خفض العملات

وفي السياق، أكد الرئيس الأميركي أنه أبلغ زعيمي اليابان والصين أن عليهما ألا يواصلا خفض قيمة عملتيهما لما في ذلك مما وصفه بإجحاف للولايات المتحدة.

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وسئل وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن تعليقات ترامب، فقال إن طوكيو لا تتبنى سياسات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف الين.

وأكد كاتو، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم الثلاثاء، أن اليابان أكدت "موقفها الأساسي بشأن سياسة العملة" مع دول مجموعة السبع ومع الولايات المتحدة، في مناسبات منها اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا اليوم الثلاثاء إن الحكومة تتدخل في سوق العملة فقط عندما تنطوي حركة الين على "مضاربة".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن واشنطن ستفرض تعريفة جديدة على الصناعات الكندية والمكسيكية الموردة للولايات المتحدة بمقدار 25%.

وأضاف ترامب، في كلمة له في البيت الأبيض، أنه إذا أراد البلدان التخلص من دفع هذه التعريفات فعليهما بناء مصانعهما داخل الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

رد كندا

في المقابل، قالت كندا اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية قيمتها 30 مليار دولار كندي اعتبار من اليوم إذا ما دخلت الرسوم الأميركية حيز التنفيذ.

وأكدت كندا في بيان أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أميركية أخرى قيمتها 125 مليار دولار كندي في غضون 21 يوما، مشيرة إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية لحين سحب الإجراءات التجارية الأميركية.