76 شهيدا في غزة بأول أيام العيد وحماس تدعو للتحرك لوقف العدوان

استشهد 76 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ فجر أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الشعوب الحرة" والمجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

ومن بين هؤلاء الشهداء، عائلة بأكملها، إثر استهداف مخيم للنازحين غرب خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن 9 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء إلى جانب إصابة آخرين، في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافة إلى 6 شهداء و10 جرحى في قصف استهدف منزلا في جورة اللوت بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد المراسل باستشهاد شخص وإصابة آخرين الليلة في غارة على منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد كذلك باستشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. كما استشهد طفلان إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية على منزل.

أعلن الدفاع المدني في غزة العثور على جثامين 15 مفقودا، هم تسعة من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف تابع لوكالة الأونروا، وذلك في حي تل السلطان بمدينة رفح.

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ويضاف إلى قائمة شهداء أمس عثور الهلال الأحمر الفلسطيني على جثامين 15 شهيدا من أفراد طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني كانوا مفقودين منذ أكثر من أسبوع عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

حماس ودعوة للتحرك

وفي سياق متصل، قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال واصل قصف غزة طيلة أول أيام عيد الفطر، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

واعتبرت أن ما يشجع "مجرم الحرب" نتنياهو على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

ودعت حماس "الشعوب الحرة" للتحرك الفوري وتنظيم فعاليات لإلزام الحكومات بالضغط لوقف العدوان على غزة والضفة، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.