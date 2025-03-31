نقلت واشنطن بوست الاثنين عن مسؤول قطري تأكيده مضي الدوحة قدما في جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المسؤول الحكومي الذي لم تكشف الصحيفة الأميركية هويته، إن قطر مستمرة في جهود الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة.

وأضاف "قطر تؤكد مواصلتها الوساطة رغم حملة التشويه ضدها"، مشيرا إلى أن هذه ليست أول مرة تتعرض فيها قطر للتشويه "ممن لا يريدون وقف الصراع أو عودة الرهائن".

وأضاف "لن نسمح للساعين عمدا لإفشال المفاوضات وإطالة الصراع بتشتيتنا أو ردعنا".

وفي وقت سابق، دانت قطر بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

يذكر أنه في مطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

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وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.