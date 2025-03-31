نتنياهو يؤجل مناقشة إقامة مطار قرب حدود غزة "لمخاوف أمنية"

‏قرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تأجيل التصويت على مشروع قانون إقامة مطار جديد بمنطقة نيفاتيم القريبة من حدود قطاع غزة بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك "لمخاوف أمنية".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بناء على طلب نتنياهو، تم تأجيل التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه بناء مطار قرب "نيفاتيم" خلال 7 سنوات.

ويفترض أن يقام المطار الجديد في نيفاتيم التي تبعد حوالي 65 كيلومترا عن حدود غزة، وعلى أن يكون مجاورا لقاعدة جوية عسكرية في صحراء النقب تحمل الاسم ذاته، حيث تتمركز مقاتلات إف-35.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يرغب في دراسة الجوانب الأمنية لمشروع إقامة المطار، وذلك في ضوء معارضة الجيش الإسرائيلي على إقامته.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر طرح التصويت بالقراءة الثانية اليوم الاثنين، بينما لم تحدد الموعد اللاحق لمناقشة المشروع.

وذكرت أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير عارض من قبل فكرة إقامة المطار في "نيفاتيم".

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مرات عدة استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل بصواريخ فرط صوتية، وآخرها في 18 مارس/آذار الجاري.

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كذلك أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أضرارا في أسقف المباني قرب المدرج الرئيسي لقاعدة نفاتيم الجوية، وذلك بعد هجوم صاروخي من إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وقوع ملاسنات داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، بسبب معارضة وزراء لإقامة مطار نيفاتيم.

ولفتت الهيئة إلى أن الملاسنات وقعت بين وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ورئيس الأركان زامير الذي عارض إقامة المطار لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يستغرق بناء المطار الجديد 7 سنوات، ويتوقع أن يستوعب ما يصل إلى 15 مليون مسافر سنويا، ويهدف إلى تخفيف الازدحام في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، وتوفير قرابة 50 ألف فرصة عمل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، تمارس إسرائيل إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.