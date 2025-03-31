أكد مستشار علي لاريجاني المرشد الإيراني علي خامنئي -اليوم الاثنين- إن محتوى رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يختلف عن تصريحاته "لكنه كان بلغة دبلوماسية"، وذلك في ظل التهديدات الأميركية باستهداف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي

وقال لاريجاني إن "أي خطأ أميركي تجاه النووي الإيراني سيجبرنا على اتخاذ مسارات أخرى، وقد يضطرنا تحت ضغط الشعب إلى تصنيع سلاح نووي".

وأضاف أن استهداف البرنامج النووي يضر الولايات المتحدة ولن يعوق البرنامج النووي لبلاده، مشيرا إلى أن "إسرائيل ترغب في دفع الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران".

🟥 كبيرمستشاري قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني: إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا تجاه النووي الإيراني فستجبرنا على اتخاذ مسارات أخرى pic.twitter.com/7CysFfNNZB — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 31, 2025

وفي وقت سابق اليوم، توعد خامنئي برد قوي على تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران، قائلا -خلال خطبة صلاة عيد الفطر في طهران- إن "واشنطن والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا".

وأوضح المرشد الإيراني أن "الكيان الصهيوني يبيد الناس ولا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة"، وأن "الإرهاب الذي يمارسه الكيان مباح بالنسبة لقوى الهيمنة"، وفق تعبيره.

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كما أضاف المرشد الإيراني في منشور له باللغة العبرية أن "المنطقة ليس بها إلا وكيل واحد يرتكب الجرائم نيابة عن المستعمر، هو الكيان الصهيوني".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الاثنين- "لن نخضع للتهديد ولن نسمح لأي طرف بمخاطبتنا بلغة القوة والأعداء سيندمون على تهديدهم".

وأضاف عراقجي أن "الادعاء بأن الهجوم على اليمن مقدمة للاعتداء علينا ليس جديدا وسمعنا تهديدات من قبل".

كذلك قال مساعد المكتب السياسي بالجيش الإيراني إن التهديدات الأميركية "هدفها إجبار طهران على التفاوض وتقديم تنازلات غير قانونية"، مؤكدا أن التفاوض تحت العقوبات والضغط والتهديد "غير مقبول ولن يحقق أهداف واشنطن".

وأمس الأحد، هدد ترامب إيران، بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال -أمس الأحد- إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن برنامج إيران النووي.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، أفادت تقارير بتسليم الإمارات، رسالة من ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين ردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، في السابع من مارس/آذار الجاري، ذكر ترامب أنه بعث رسالة إلى خامنئي قال فيها: "آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".