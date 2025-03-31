خامنئي يرد على تهديدات أميركا وإسرائيل بمهاجمة إيران

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي برد قوي على تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران.

وقال خلال خطبة صلاة عيد الفطر في طهران اليوم الاثنين، إن "واشنطن والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا".

وأضاف أن ما وصفه بالكيان الصهيوني يبيد الناس ولا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أنه ارتكب مؤخرا مجازر راح ضحيتها 20 ألف طفل.

وأشار المرشد الإيراني أن "الكيان الصهيوني يتم أعمال من وضعوا أيديهم على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية وأن الإرهاب الذي يمارسه مباح بالنسبة لقوى الهيمنة"، وفق تعبيره.

ويوم أمس الأحد، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن بي سي) بعد إشارته إلى أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون محادثات أنه "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لا مثيل له، لكن هناك احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل 4 سنوات".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال، أمس، إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن برنامج إيران النووي.

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وأكد بزشكيان، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أن رد بلاده على رسالة رئيس الولايات المتحدة قد وصل إليهم عبر سلطنة عُمان.