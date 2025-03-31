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عاجل | المرشد الإيراني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا

31/3/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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