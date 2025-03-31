سرايا القدس تقصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية وغلاف غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف صاروخي نفذه عناصرها على مستوطنات غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع.

وكانت السرايا قد قصفت المواقع نفسها يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر الفيديو عملية رصد لمجموعة من جنود وآليات الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا، ثم ظهر عناصر من السرايا يجهزون صاروخا موجها من طراز 107، ويطلقونه باتجاه الهدف.

كما أظهرت مقاطع الفيديو عناصر السرايا في مشهد آخر يرصدون مركبة عسكرية يستقلها ضباط إسرائيليون في المنطقة الشرقية شمالي قطاع غزة، ويستهدفونها بالمدافع.

وكانت سرايا القدس قد بثت الخميس الماضي مشاهد من قصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت السرايا في مقطع الفيديو إن القصف أصاب مستوطنة سديروت وغيرها من مستوطنات غلاف غزة "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".