دول عربية وإسلامية تحتفل بأول أيام عيد الفطر

احتفلت دول عربية وإسلامية اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في المساجد والساحات وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وأعلنت كل من مصر وسوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب أن اليوم الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

بينما احتفلت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والسودان ولبنان وموريتانيا وجيبوتي أمس الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت.

وصباح اليوم الاثنين أدى السوريون صلاة عيد الفطر في المحافظات كافة، وتعد هذه الصلاة صلاة عيد الفطر الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بنهاية العام الماضي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزراء آخرون، ومفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، قد أدوا صلاة عيد الفطر في مصلى قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وفي مصر، شهدت الخطبة الرئيسية لصلاة عيد الفطر الدعاء للفلسطينيين في حين احتشد آلاف عقب أداء الصلاة أمام مختلف مساجد العاصمة القاهرة ومحافظات عدة رفضا للتهجير من قطاع غزة، بينما ملأ الأطفال ساحات الجامع الأزهر في صلاة عيد الفطر وسط أجواء احتفالية.

وأدى آلاف المسلمين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا صلاة العيد في إحدى الساحات الكبرى بالعاصمة.

كما أدى آلاف من المسلمين في الهند صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم في المسجد الأحمر بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأدى المسلمون في ميانمار صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها تضررا من الزلزال الذي ضرب ميانمار وخلف أكثر من 1700 قتيل وأضرارا كبيرة في المباني.