حكم إماراتي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل إسرائيلي

قالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل كوجان، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتمين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية.

وجاء في حثيثات الحكم أن المدانين قتلوا كوجان عمدا مع سبق الإصرار والترصد لغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير/كانون الثاني الماضي عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله.

المدانون بقتل الحاخام الإسرائيلي (الصحافة الإماراتية)

القتل والخطف

وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

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وأضاف النائب العام أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجا عالميا في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم".

الجالية اليهودية بالإمارات

يذكر أن كوجان كان يقيم في الإمارات منذ عدة سنوات، وشارك في أنشطة التواصل مع الجالية اليهودية في البلاد.

وتلقت السلطات بلاغا باختفائه في نوفمبر/ تشرين الثاني وعُثر على جثته بعد أيام في مدينة العين الإماراتية المتاخمة لسلطنة عمان.

وزاد وجود الجالية الإسرائيلية والطائفة اليهودية في الإمارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عندما أصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما، بموجب اتفاقيات أبرهام التي تمت بوساطة أميركية.

غير أن الإسرائيليين واليهود خففوا من ظهورهم في العلن في الإمارات منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

وقال أفراد من الطائفة اليهودية إنه تقرر إغلاق المعابد بعد السابع من أكتوبر تشرين/الأول 2023 لأسباب أمنية وإن اليهود يتجمعون للصلاة في منازلهم.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين المقيمين في الإمارات لكن جماعات يهودية تقدر عددهم بعدة آلاف.