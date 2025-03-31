السيسي وبزشكيان يتبادلان التهنئة بالعيد ويبحثان أوضاع المنطقة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتطرقا إلى الوضع في المنطقة.

وقال المتحدث محمد الشناوي إن الرئيس الإيراني "وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أن السيسي أكد -خلال الاتصال- حرص مصر على "خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمان لكافة شعوبها".

وأمس الأحد، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي" بعد إشارته إلى أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون محادثات إنه "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لا مثيل له، لكن هناك احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل 4 سنوات".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أمس إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن برنامج إيران النووي.