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السعودية: 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان

General view of the Grand Mosque as muslims perform prayers on the month of Ramadan in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, March 26, 2025. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY
نحو 75 مليونا صلوا في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال رمضان (رويترز)
31/3/2025-|آخر تحديث: 31/3/202510:31 م (توقيت مكة)

أعلنت السعودية أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، تجاوز 122 مليونا بين معتمر ومصل في المسجدين الحرام والنبوي.

أفادت بذلك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، صدر أمس الأحد، ونقلته وكالة الأنباء السعودية -اليوم الاثنين- وعنها نقلت وكالات أخرى بينها وكالة الأناضول.

وذكر البيان أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446هـ، بلغ 122 مليونا و286 ألفا و712 شخصا.

وبلغ عدد المعتمرين خلال رمضان 16 مليونا و558 ألفا و241، بينما صلى في المسجد الحرام إجمالي 75 مليونا و573 ألفا و928 مسلما، في حين بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30 مليونا و154 ألفا و543 مسلما.

وتقول وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام.

وتضيف الوكالة أن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وفق البيان.

Muslims perform late night prayers on the month of Ramadan in the Grand Mosque in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, March 23, 2025. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY
بلغ عدد المعتمرين خلال شهر رمضان نحو 16.5 مليونا (رويترز)
المصدر : وكالات

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