الاحتلال دمر 3250 وحدة سكنية بجنين وشرد 4 آلاف عائلة بطولكرم

أفادت تقارير ميدانية بأن عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أسفرت عن حرق وتدمير 3250 وحدة سكنية في مخيم جنين، وأجبرت 4 آلاف عائلة على النزوح في طولكرم.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن الاحتلال دمر وحرق 3250 وحدة سكنية في المخيم وحول بعضها لثكنات عسكرية.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال وسعت حملة الدهم والتفتيش والاعتقالات لتشمل أحياء عدة خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين صباح اليوم.

وأفادت بأن قوات الاحتلال حاصرت منازل بالبلدة ودهمتها وفرضت حظرا للتجوال فيها، وشنت حملة اعتقالات واسعة، كما دهمت أحياء بمدينة جنين.

من جانبها، أكدت اللجنة الإعلامية لمدينة ومخيم طولكرم أنّ أكثر من 4 آلاف عائلة نزحت حتى الآن من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقالت إن العدوان المتواصل منذ 64 يوما أسفر عن تدمير قرابة 400 منزل بشكل كامل ونحو 2600 بشكل جزئي، كما أدت لاستشهاد 13 فلسطينيا.

وأكدت أنّ الاحتلال يعزز وجوده العسكري في مدينة طولكرم وفي محيط مخيميها ويقيم حواجز متنقلة.

وقد اعتقل الاحتلال 7 فلسطينيين في ضاحيتي إكتابا وذنابة شرق طولكرم فجر اليوم، وطرد عائلات من مساكنها بالقوة في عدة أنحاء بالمخيم الذي بات شبه خال من السكان.

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وفي مخيم نور شمس أحرقت قوات الاحتلال منازل في حارة المنشية والمسلخ.

اقتحامات واعتداءات

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال يعيق مرور المركبات عبر الحاجز، مما خلق أزمة مركبات على طول الطريق إلى الأغوار.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بردلة في الأغوار الشمالية تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم.

وفي طمون، قرب طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في مناطق عدة، كما دهمت عددا من منازل المواطنين شمالي الضفة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي الخليل، أحرق مستوطنون إسرائيليون -اليوم الاثنين- منشآت فلسطينية وهاجموا عددا من الفلسطينيين متجمعين جنوبي الضفة الغربية.