9 دول بغرب أفريقيا تعلن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت 9 دول في غرب أفريقيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال، واعتبار اليوم الأحد الموافق 29 مارس/آذار أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن ضمن القائمة التي أعلنت بشكل رسمي ثبوت رؤية هلال شوال الدول التالية:

النيجر

أعلنت النيجر ثبوت رؤية هلال شهر شوال في عدد من مدن البلاد وخاصة في المناطق الشمالية الواقعة على الحدود مع الجزائر وليبيا، وستقام صلاة عيد الفطر في الساحات والمصليات العامة بعد شروق الشمس حسب التوقيت المناسب لكل إقليم.

مالي

وفي مالي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والعبادات أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة تمكنت من رصد رؤية الهلال في الكثير من مناطق البلاد، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

غينيا

وأعلنت الأمانة العامة للشؤون الدينية في غينيا كوناكري رؤية الهلال في بلدات من مناطق كروسا ومامو وسيغري.

ساحل العاج

وفي ساحل العاج قال المجلس الأعلى للمساجد والأئمة والشؤون الدينية إنه تم التوصل إلى رؤية هلال شهر شوال في بوندوكو، وكوهيمون.

وأعلن الإمام الشيخ سيلا أنه بناء على الرؤية المتواترة بين المؤمنين سيكون اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

بنين

وفي بنين، أعلن الاتحاد الإسلامي أن الهيئة الوطنية لرصد الهلال تمكنت من رؤية الشهر، وسيكون اليوم الأحد عيدا للفطر لكافة المسلمين في عموم دولة بنين.

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وطالب رئيس الاتحاد الإسلامي الإمام الشيخ إدريس ليمانو بوكاري من المسلمين في الدولة أداء صلاة عيد الفطر والاهتمام بالشعائر الدينية.

السنغال

وفي دولة السنغال، قالت "تنسيقية مسلمي السنغال لترائي الهلال" إنه بعد التحري ثبت عندها رؤية الهلال في مدن ماتام، وكولخ، وطوبى ليكون اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

غامبيا

ومن دولة غامبيا، صدر بيان مشترك بين المجلس الأعلى ولجنة الفتوى وتحري الهلال يفيد بثبوت رؤية الهلال.

توغو

وفي جمهورية توغو التي يمثل الإسلام فيها حوالي 25%، أفاد الاتحاد الإسلامي أنه توصل لرؤية الهلال.

نيجيريا

وفي نيجريا، أعلن سلطان سوكوتو والرئيس العام للمجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية الحاج سعد محمد أبو بكر الثالث، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، واعتبار اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الإثنين الموافق 31 مارس/ آذار، والثلاثاء 1 أبريل/نيسان عطلة رسمية في جميع التراب الوطني.

استثناء

وفي منطقة الساحل بغرب أفريقيا، قال اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو إنه لم يتوصل لما يثبت رؤية شوال، وأعلن أن يوم الاثنين 31 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر.