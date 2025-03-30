10 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي ليلي على قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين بينهم 5 أطفال في قصف جوي مساء السبت وفجر الأحد على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ويأتي ذلك مع إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوبي القطاع ومهاجمة عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الجرن بجباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواطنين في غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن 24 فلسطينيا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي لمناطق في قطاع غزة منذ فجر السبت.

تزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن غزة وغياب مقومات الحياة الأساسية في ظل استمرار القصف وحرب الإبادة الإسرائيلية. ووفق وزارة الصحة، فإن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و277 شهيدا وأكثر من 114 ألف مصاب.

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مصير مجهول

في الأثناء قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس السبت إنه ولليوم السابع على التوالي لا يزال مصير 9 من مسعفيه مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر أنّ الاحتلال رفض أمس السبت السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة.

وأدان الهلال الأحمر تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم وحمّله المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، ولا سيما أن المعلومات الأولية من أعضاء الطاقم لحظة وقوع الحادث أكدت تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

عملية برية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته البرية جنوبي قطاع غزة ومهاجمة عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

وأوضح في بيان، أن التحرك شمل عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح. وأضاف أن العمليات ستتواصل بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لاستهداف مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أنحاء قطاع غزة، على حد زعمه.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت أنه تم إطلاق 3 قذائف باتجاه القوات الإسرائيلية التي تعمل في أطراف خان يونس، دون وقوع إصابات.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عبوة ناسفة انفجرت بجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي مرّت عليها صباح السبت في المنطقة العازلة قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.