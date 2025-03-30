مسيرات بإسبانيا تضامنا مع فلسطين بذكرى يوم الأرض

شهدت عدة مدن إسبانية اليوم مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وإحياء لذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/آذار من كل عام، كما طالبت بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد المشاركون بما وصفوها المخططات الإجرامية للصهيونية والإدارة الأميركية، مؤكدين رفضهم سياسات التهجير والإبادة.

وفي مدريد، انطلقت مظاهرة من أمام السفارة الإسرائيلية باتجاه السفارة الأميركية، احتجاجا على خرق وقف إطلاق النار ودعما للإرث النضالي الفلسطيني.

نظم عدد من المواطنين الإسبان مظاهرة أمام سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة بالعاصمة مدريد، في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "نقف بجانب المقاومة دوما"، ومن ثم ساروا باتجاه مقر السفارة الأميركية.

كما طالب المتظاهرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ووقف جميع العلاقات التجارية والدبلوماسية والعسكرية والسياسية والثقافية معها، وإنهاء الاحتلال وضمان عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وشهدت إسبانيا أكثر من 85 مظاهرة منذ السبت وحتى الأحد، بمناسبة ذكرى يوم الأرض، في مدن أبرزها ملقة، وطليطلة، وليون، وفالنسيا.

وخرجت أمس السبت مسيرات مشابهة في مدن ألمانية عدة وفي بريطانيا وفرنسا لإحياء يوم الأرض وطالبت بإنهاء العدوان الإسرائيلي.

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ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى عدة في أراضي الـ48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.