قصف عنيف على غزة بأول أيام العيد ومجزرة بحق نازحين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في أول أيام عيد الفطر مجزرة بحق نازحين في خان يونس، ونفذت غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

وتركزت الغارات إلى حد كبير على خان يونس ورفح جنوبي القطاع لكنها شملت مناطق أخرى بينها أحياء في مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 20 شخصا -بينهم أطفال ونساء- بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي الساعات الأولى من أول أيام العيد، دوّت الانفجارات نتيجة الصواريخ وقذائف المدفعية الإسرائيلية في عدة مناطق بالقطاع.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن 17 شهيدا وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة منذ الفجر.

بعد أن لبسوا ثياب العيد.. الاحتلال يستهدف مجموعة من الأطفال خلال لعبهم داخل أحد المخيمات غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/TwF8e9UJuq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2025

مجزرة بالمواصي

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 أشخاص -بينهم نساء وأطفال- وإصابةِ آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية صورا لأطفال شهداء بملابس العيد استهدفتهم طائرات الاحتلال بينما كانوا يلهون بالقرب من الخيام.

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وأوقع القصف الجوي والمدفعي شهداء ومصابين آخرين وسط خان يونس وفي بلدتي عبسان وبني سهيلا شرقا.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وفي رفح القريبة، قصفت المقاتلات والمروحيات والمسيّرات الإسرائيلية وسط المدينة ومناطق قريبة منها.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني في غارة على منزل ببلدة الشوكة شرق رفح، بينما استهدفت مسيّرات وسط المدينة مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت أنه بدأ عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح بعد أن توغل قبل ذلك في حي تل السلطان وحاصر عشرات الآلاف من السكان.

وفي تطورات أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فصفت حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وحي الشجاعية شرقا.

وكان القصف أوقع في وقت سابق شهيدين في جباليا شمالي القطاع.

ومنذ استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة في 18 مارس/آذار الجاري، استشهد نحو 950 فلسطينيا وأصيب أكثر من ألفين، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

#صور | فلسطينيون يؤدون صلاة عيّد الفطر المُبارك في مسجد مدمر بخانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/e3AhVt43Wp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2025

صلاة وسط القصف

وقد أدى العديد من أهالي القطاع صلاة عيد الفطر بين أنقاض المباني المدمرة وفي بعض المساجد المهدمة جزئيا من خان يونس جنوبا إلى جباليا شمالا.

وصلى المئات في المسجد العمري الكبير شرقي مدينة غزة وسط ظروف صعبة في ظل عودة القصف الإسرائيلي.

كما توجّه العديد من الأهالي إلى المقابر للترحم على الشهداء.

تفجير دبابة

على صعيد آخر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم إن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية بخان يونس، دون وقوع إصابات.

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وأعلنت سرايا القدس أمس أن مقاتليها فجروا عبوة مزروعة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في مناطق شرق خان يونس، وقصفوا منطقة التوغل بعدد من قذائف الهاون.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته البرية جنوبي قطاع غزة ومهاجمة عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

وقال -في بيان إن التحرك شمل عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح.

وأضاف جيش الاحتلال أن العمليات ستتواصل بالتعاون مع جهاز الشاباك لاستهداف مواقع لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.