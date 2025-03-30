ترامب: أنا لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة

قال الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب -اليوم الأحد- إنه لم يكن يمزح بشأن السعي لفترة رئاسية ثالثة رغم أن الدستور الأميركي يحظرها، لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك.

وقال ترامب "لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح، ولكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر".

وأضاف "هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك"، غير أنه لم يخض في تفاصيل محددة بشأن هذه الطرق التي قد تمكنه من فترة رئاسية ثالثة ممنوعة بمقتضى الدستور الأميركي.

وبدأ ترامب فترته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان قد أشار ضمنا إلى السعي لفترة رئاسية ثالثة ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها الأمر مباشرة، وذلك خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي" اليوم.

وينص التعديل الـ22 للدستور الأميركي على أنه لا يجوز للرئيس تولي المنصب إلا لفترتين فقط، مدة كل واحدة منهما 4 سنوات، سواء كانت الفترتان متتاليتين أو منفصلتين.