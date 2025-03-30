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عاجل| تحقيق للإندبندنت: جنود إسرائيليون طعنوا فلسطينيا محتجزا ما أدى لثقب رئته وكسر أضلاعه
30/3/2025-|آخر تحديث: 30/3/202512:10 ص (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
- تحقيق للإندبندنت: جنود إسرائيليون طعنوا فلسطينيا محتجزا ما أدى لثقب رئته وكسر أضلاعه
- تحقيق للإندبندنت: جنود إسرائيليون اعتدوا على فلسطيني محتجز مقيد اليدين بالضرب والصعق وبأدوات حادة
- تحقيق للإندبندنت: معظم الانتهاكات في حق السجناء الفلسطينيين وقعت داخل سجن عوفر وقاعدة سدي تيمان
- تحقيق للإندبندنت: معتقلون فلسطينيون في سجون إسرائيل تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب
- تحقيق للإندبندنت: معتقلون فلسطينيون احتجزوا في سجون إسرائيل دون تهم تحدثوا عن معاملة وحشية
المصدر : الجزيرة