حماس تدعو الفلسطينيين إلى الصمود

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- رسالة إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعت فيها الفلسطينيين إلى التكاتف والصمود، والعرب والمسلمين إلى دعم أهل غزة.

وقالت حماس في بيان لها عبر تطبيق تليغرام "في عيد الفطر المبارك، نستذكر صمود شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة، ونسأل الله أن يتقبل طاعاتهم وجهادهم ورباطهم وتضحياتهم وأن يعيده علينا بمزيد من الثبات والنصر وتحرير الأرض والمقدسات".

وأضافت "يحل عيد الفطر هذا العام وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يواجه عدواناً صهيونياً همجياً، وسط حصار وتجويع وقتل وتدمير، في ظل صمت دولي مخز ودعم أميركي مطلق للاحتلال".

ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى "تعزيز أواصر التكافل والتعاضد، وتجديد العهد على مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة".

كما دعت الأمة العربية والإسلامية إلى "مضاعفة جهود الدعم والإسناد لشعبنا في غزة العزة، وتحمّل مسؤولياتها في تصعيد الفعاليات الشعبية والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار، ومناصرة قضية فلسطين العادلة حتى تحقيق النصر وزوال الاحتلال".

ومنذ ساعات الفجر الأولى ليوم العيد، واصلت إسرائيل شن غارات متفرقة على مناطق مختلفة من القطاع مما أدى لاستشهاد وجرح مواطنين.

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وأدى مئات آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة اليوم صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.