تواصل عمليات الإغاثة في ميانمار وهزات ارتدادية في ماندالاي

تواصلت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين في مدينة ماندالاي مركز الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار قبل يومين وأسفر عن مصرع أكثر من 1700 شخص و18 شخصا على الأقل في تايلند المجاورة، في حين ضربت المدينة هزات ارتدادية جديدة.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ قرب ماندالاي وسط ميانمار بعد ظهر أول أمس الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6.7 درجات المنطقة ذاتها. وأدت الهزات إلى انهيار مبان وجسور وطرق، وخلّفت دمارا واسع النطاق في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 1.7 مليون نسمة.

وسجلت اليوم هزة ارتدادية صغيرة، مما دفع الناس إلى الخروج من أحد الفنادق بحثا عن الأمان، عقب هزة مماثلة شعر بها السكان مساء أمس السبت. وتجمعت شاحنات محملة بعناصر إطفاء في إحدى محطات الإطفاء الرئيسية في ماندالاي لإرسالها إلى مواقع حول المدينة.

وقال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إن الزلزال تسبّب في مصرع نحو 1700 شخص وإصابة أكثر من 3400، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد والأكثر تضررا، في حين لا يزال ما لا يقل عن 300 في عداد المفقودين. ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات.

وتوقع خبراء أن يصل عدد القتلى إلى عشرات الآلاف، استنادا إلى نماذج كوارث سابقة. وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن هناك احتمالا بنسبة 35% أن يتراوح عدد القتلى بين 10 آلاف و100 ألف شخص.

وأطلق رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ نداء نادرا للحصول على مساعدات دولية، داعيا "أي دولة وأي منظمة" إلى تقديم المساعدة. وفي الماضي، كانت السلطة العسكرية تتردّد في طلب الدعم الأجنبي بعد الكوارث الطبيعية.

Aftershocks are making it harder to rescue people in Myanmar, two days after one of its worst earthquakes killed more than 1,700 people.

Workers are searching for survivors under rubble as far away as Bangkok, in neighbouring Thailand. pic.twitter.com/Bagz74PPxa

