قتيل ومصابون في غارات أميركية شمال صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن 4 غارات أميركية استهدفت مساء اليوم الأحد شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة -في خبر مقتضب- أن "عدوانا أميركيا استهدف بـ4 غارات منطقة جدر، بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء".

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر القصف الأميركي على قرية القابل بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مجددا "بنجاح" مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي "نصرةً للشعب الفلسطيني". بينما ادعت إسرائيل اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله أجواءها، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية، حسب بيانات للجماعة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 مارس/آذار الجاري أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

وردّت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، حيث استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة في قطاع غزة.