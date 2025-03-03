إيران.. جواد ظريف يستقيل من منصبه

قدّم محمد جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية استقالته أمس الأحد، بعد 8 أشهر من توليه المنصب.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين أن ظريف قدّم خطاب الاستقالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، موضحة أن الأخير لم يرد حتى الآن على طلب الاستقالة.

وتزامن ذلك مع إقالة البرلمان الإيراني وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك على خلفية أزمة التضخم الحاد والتراجع الكبير في قيمة الريال.

استقالة ظريف ليست الأولى، إذ سبق أن قرر مغادرة منصبه بعد 11 يوما فقط من تشكيل حكومة بزشكيان، مبررا ذلك بالإخفاق في تمثيل النساء والشباب والقوميات في التشكيلة الحكومية.

وكان ظريف -الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني- أحد مهندسي الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

يشار إلى أن ظريف عُيّن في أغسطس/آب الماضي نائبا للرئيس للشؤون الإستراتيجية.