لافروف: رغبة أوروبا بإرسال قوات سلام لأوكرانيا وقاحة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، رغبة الدول الأوروبية في إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بأنها "وقاحة".

وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية على قناة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)، إن هذه الرغبة استمرار لتحريض أوكرانيا على مواصلة الحرب ضد روسيا.

وأضاف أن نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا.

وقال الوزير الروسي "الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية".

وهاجم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه جاء إلى السلطة بشعارات السلام قبل أن ينقلب 180 درجة في غضون 6 أشهر، ليصبح "نازيا كاملا وخائنا للشعب اليهودي"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الروسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "رجل براغماتي" وشعاره هو المنطق السليم في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، قائلا إن واشنطن تعلن بشكل مباشر أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا، في حين أن أوروبا تطالب باستمراره.

وخلال قمة أوروبية عُقدت مساء أمس الأحد في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده مستعدة وراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا لحفظ السلام.

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وأواخر الشهر الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوربيين أن بريطانيا وفرنسا تعملان على تطوير خطة لنشر ما يصل إلى 30 ألف جندي أوروبي لحفظ السلام في أوكرانيا، إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.