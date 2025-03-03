إصابات بعملية طعن في حيفا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 أشخاص أصيبوا في عملية طعن جرت اليوم الاثنين بموقف حافلات قرب مجمع تجاري في مدينة حيفا.

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية بشأن طبيعة الحادث حيث جرى الحديث عن عملية طعن، في حين تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن هجوم بإطلاق النار.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالإسعاف أن الحادث أدى إلى إصابة 5 أشخاص بينهم حالة حرجة و3 إصابات خطيرة في حين تم قتل المنفذ الذي ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه مواطن عربي من مدينة شفا عمرو شمال حيفا ويبلغ من العمر 20 عاما.

لكن وسائل إعلام أخرى تحدثت عن مقتل شخص آخر، كما تحدثت عن احتمال وجود أكثر من منفذ للهجوم، وقد كثفت قوات الشرطة عناصرها في المكان.

وترددت أنباء حول إصابة شخص بإطلاق نار تم عن طريق الخطأ حيث اعتقدت الشرطة أنه منفذ العملية قبل أن يتبين أنه من عناصر الأمن في موقع الحادث.